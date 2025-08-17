Fuerte alza en verdulerías y carnicerías en La Plata

FundPlata publicó su último relevamiento que realiza mes a mes en La Plata para determinar la inflación. Si bien la variación promedio de los precios durante julio fue del 1,1% (menor al 1,9% que arrojó la suba de precios general medida por el Indec), hubo una gran disparidad entre los sectores.

Por rubros, verdulería tuvo la mayor alza con un 3,3%, seguido por carnicería con 2,3%. El sector almacén fue el único en mostrar bajas, con un promedio del -1,3%, lo que permitió que el incremento general de los precios de alimentos fuera menor que en otras regiones.

En el detalle por productos, el tomate encabezó las subas con un aumento del 19,4%, seguido por el pollo con un 15%, la papa negra con un 8,6% y la lechuga criolla con un 7,3%. Estas alzas superaron ampliamente el promedio mensual registrado en la ciudad.

El estudio también comparó los resultados con CABA, donde el incremento fue del 2,0% en julio y casi duplicó al de La Plata. Las diferencias se atribuyen a variaciones puntuales en determinados productos y a la dinámica particular de cada zona.

Cabe destacar que FundPlata realiza este relevamiento para identificar los productos que más presión ejercen sobre el presupuesto familiar y detectar los que, por el momento, registran menores incrementos o incluso bajas. En este sentido, el estudio incluyó 26 productos de carnicería, verdulería y almacén, relevados en 18 comercios de 13 barrios durante la cuarta semana del mes.