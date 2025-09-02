Fuerte caída del ingreso de dólares por el campo

La liquidación de divisas del sector agroexportador cayó un 25% en agosto frente al mismo mes de 2024, alcanzando apenas US$ 1.818 millones, y se desplomó 55% respecto a julio, informó la Ciara y el CEC.

Según el estudio, la baja se explica porque en julio se concentró la liquidación de la cosecha de junio, impulsada por la reducción temporal de retenciones que finalizó el 30 de ese mes.

Cabe recordar que en los primeros ocho meses del año, el campo generó US$ 21.339 millones, un 32% más que en igual período de 2024, aunque la caída de agosto evidencia la volatilidad del flujo de dólares y la dependencia de medidas temporales del Gobierno. Las entidades destacaron que la baja de retenciones permitió mantener exportaciones y procesamiento industrial, pero la política oficial no logró garantizar estabilidad en el ingreso de divisas.

La menor oferta de dólares del agro también contribuyó a la presión sobre el tipo de cambio, un efecto que el Gobierno no pudo contener, reflejando las limitaciones de su estrategia económica frente a un sector clave para la estabilidad financiera del país.