La industria metalúrgica vuelve a caer y profundiza su retroceso

El sector metalúrgico volvió a mostrar señales de retroceso en octubre, con una caída interanual del 4,6% y un avance apenas marginal de 0,3% respecto de septiembre. El balance anual marca un crecimiento de apenas 0,1%, insuficiente para revertir la contracción que el sector arrastra desde 2024.

Los datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) confirman que la actividad se mantiene 17,7% por debajo de los niveles alcanzados a mediados de 2023. La utilización de la capacidad instalada también retrocedió, ubicándose 6% por debajo de octubre del año pasado, en un nivel comparable al crítico período de 2020.

De acuerdo con el informe de Adimra, la mayoría de los rubros exhibieron variaciones negativas. La fundición encabezó las caídas con un desplome del 12,7%, seguida por bienes de capital (-3,9%) y autopartes (-2,5%). Equipos eléctricos (-8,6%), equipamiento médico (-3,7%) y otros productos de metal (-2,8%) completaron el cuadro. Incluso los segmentos que habían liderado el repunte comenzaron a moderarse. Maquinaria agrícola retrocedió 0,8% y carrocerías y remolques, aunque crecieron 2,6%, mostraron una desaceleración.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que la industria atraviesa “un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”. La advertencia expone un problema estructural ya que, mientras la producción nacional se estanca, las compras externas avanzan.

Importaciones en alza, exportaciones en baja

Las compras externas de productos metalúrgicos crecieron cerca del 70% interanual, mientras las exportaciones siguen retrocediendo. El desbalance refleja la ausencia de una política industrial capaz de sostener la producción nacional. La consecuencia es un debilitamiento progresivo de la capacidad productiva y una mayor dependencia de bienes importados.

Empleo en retroceso y expectativas negativas

El deterioro del sector también impacta en el campo laboral. El empleo cayó 2,9% interanual en octubre y la mayoría de las empresas proyecta estabilidad o reducción de sus plantillas. El 67,4% de las fábricas espera que su producción se mantenga igual o disminuya y el 83,3% prevé que no habrá recuperación en el corto plazo, confirmando que la crisis es generalizada y sin bases sólidas para revertirse.

Cabe mencionar que las provincias más afectadas fueron Buenos Aires (-7,7%), Mendoza (-4,4%) y Córdoba (-3,7%). En esa línea, Santa Fe retrocedió -2,2%, mientras que Entre Ríos apenas logró un registro positivo de 0,5%. El panorama confirma que la caída de empleo y producción se extiende más allá de los grandes polos industriales.

Este escenario lleva a un debilitamiento progresivo de la metalurgia argentina, atrapada en un círculo de caída de actividad, retroceso del empleo y pérdida de competitividad frente a las importaciones. La ausencia de una política industrial consistente impide que el sector recupere el dinamismo económico que el país necesita.