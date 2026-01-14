La industria petroquímica cayó 21%

La industria petroquímica volvió a caer noviembre luego de registrar también números en rojo en octubre. Según la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), las ventas del sector se derrumbaron 21% respecto a noviembre del 2024. Además, retrocedieron 9% frente a octubre, mes que ya habían caído 26% en relación a septiembre.

El desempeño del rubro también tuvo una merma en la producción en noviembre del 18% en comparación con el mismo mes del año anterior, y del 15% respecto a octubre.

El relevamiento de la entidad también mostró que las exportaciones de la industria petroquímica tuvieron una fuerte desaceleración. En noviembre las ventas al exterior del sector descendieron 14% frente al mismo mes del 2024, y 4% respecto a octubre.

Cabe destacar que el informe de la CIQyP agrupa a 180 compañías que representan el 80% del valor agregado industrial del sector petroquímico argentino.