Las CTA reclaman reunión presencial del Consejo del Salario

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores reclamaron que la reunión del Consejo del Salario, prevista para el 26 de noviembre, se realice de manera presencial.

En un escrito dirigido al Ministerio de Capital Humano y al secretario de Trabajo, Julio Cordero, las centrales sindicales señalaron que la modalidad virtual “dificulta” el debate y recordaron que todas las convocatorias del gobierno libertario se hicieron a distancia y sin acuerdo. Asimismo, exigieron activar las comisiones internas de Empleo, Productividad y Formación Profesional, claves para discutir el salario mínimo en un contexto de caída del poder adquisitivo.