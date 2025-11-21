Las importaciones achican el saldo comercial

El Indec publicó el informe de intercambio comercial de bienes de octubre, que volvió a arrojar un incremento de las importaciones por encima de la variación de las exportaciones.

De esta manera, el saldo comercial (diferencia entre compras y ventas al exterior) fue de 800 millones de dólares. Apenas acumula 6846 millones de dólares entre enero y octubre, 57,1% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esta disminución se explica por un crecimiento más acelerado de las importaciones (16,9% en octubre respecto al mismo mes del 2024) que de las exportaciones (13,1%).