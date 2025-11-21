Las importaciones achican el saldo comercial
Según el Indec, el saldo comercial de octubre fue de 800 millones de dólares.
El Indec publicó el informe de intercambio comercial de bienes de octubre, que volvió a arrojar un incremento de las importaciones por encima de la variación de las exportaciones.
De esta manera, el saldo comercial (diferencia entre compras y ventas al exterior) fue de 800 millones de dólares. Apenas acumula 6846 millones de dólares entre enero y octubre, 57,1% menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Esta disminución se explica por un crecimiento más acelerado de las importaciones (16,9% en octubre respecto al mismo mes del 2024) que de las exportaciones (13,1%).