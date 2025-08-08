Los salarios reales cayeron en el primer semestre de 2025

Pese al relato oficial de recuperación, los salarios perdieron poder adquisitivo durante el primer semestre. Un informe de Synopsis reveló que casi todos los acuerdos paritarios estuvieron por debajo de la inflación, salvo el caso de Smata.

El derrumbe se explica, en parte, por la decisión del Gobierno de frenar homologaciones que superaran una pauta del 1% mensual, pese a que las proyecciones del REM del Banco Central estiman una inflación promedio del 1,7% mensual hasta fin de año.

La Faecys, por ejemplo, pactó aumentos del 1% mensual hasta diciembre con sumas no remunerativas. Los bancarios lograron empatar a la inflación al indexar sus salarios, pero la mayoría perdió.

Los ferroviarios registraron la caída más fuerte (-10,4%), seguidos por encargados de edificios (-8,2%), UPCN (-6%), Sanidad (-5,7%), Alimentación (-4,7%), Camioneros (-4,6%), Construcción (-4,2%) y UOM (-4,1%).

Incluso los datos del Indec mostraron que entre enero y mayo los salarios registrados privados perdieron 1,5 puntos frente a la inflación. La recuperación salarial que promete el Gobierno sigue sin aparecer.