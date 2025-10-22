Masiva movilización en defensa de la salud y la educación

Docentes universitarios y trabajadores del Hospital Garrahan marcharon ayer a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica y la inmediata promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario suspendida por el Gobierno nacional (ver página 5). La medida, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y acompañada por gremios y organizaciones sociales, continuará hoy con distintas medidas en todo el país.

“Mientras el Presidente se concentró en endeudarse en dólares para negocios de unos pocos, más de la mitad de los docentes universitarios vivieron por debajo de la línea de pobreza”, afirmó Ricardo Mozzi, secretario general de la FAGDUT.

En paralelo, desde la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) adelantaron que, junto al Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical Universitario, impulsarán acciones legales para garantizar la plena vigencia de la ley. En esa misma línea, Alejandro Lipcovich, de la Junta Interna de ATE Garrahan, destacó el largo proceso de lucha en respaldo de las leyes que Milei se niega a implementar, y calificó la decisión del gobierno como "previsible".

Por su parte, sectores especializados en discapacidad reclamaron la inmediata aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron el desfinanciamiento de tratamientos y pensiones. “Si esto se hunde, se hunden años de rehabilitación, de estudio, y de esfuerzo de miles de familias y profesionales", denunciaron.

Lejos de acatar al Congreso, el Gobierno volvió a exhibir su desprecio por los sectores más vulnerables y profundizó el deterioro institucional en todas las escalas.