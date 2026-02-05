Milei ya tiene fecha para la nueva medición de la inflación

Tras el escándalo en el Indec, desde Casa Rosada trascendió que la nueva canasta para medir la inflación, que iba a estrenarse este mes, recién saldrá en agosto. Para ese entonces, esperan que el guarismo sea igual o menor al 1%.

Estas versiones surgen luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitiera que Marco Lavagna “renunció” porque desde el Gobierno nacional no querían aplicar la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el funcionario reveló que sabía cuanto iba a dar el número de inflación de enero, algo que viola el secreto estadístico. Dijo que el nuevo índice daba “una décima menos” que el anterior, el cual adelantó que sería del 2,5% según le dijo Lavagna. Cabe destacar que se espera que el Indec publique el IPC del primer mes del año el próximo martes 10 de febrero.

Por otro lado, otra de las novedades que surgió desde el seno del Gobierno nacional es que están pensando en organizar un show en el Movistar Arena para cuando la inflación arranque en cero.

“Estamos preparando un show en el Movistar Arena para celebrar cuando la inflación arranque con cero. Ya tenemos todo listo. Fue una idea de Javier”, reveló una fuente de Casa Rosada al portal El Destape.