Nuevo informe revela la dificultad para llegar a fin de mes

Como bien replicó diario Hoy, la semana pasada M&F Consultora relevó que un 83,9% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo a raíz de la pérdida de poder adquisitivo. Lo alarmante fue que el 49,5% de los encuestados expresó que tiene problemas para llegar a fin de mes, mientras que apenas un 35,3% afirmó que puede cubrir sus necesidades sin complicaciones. Además, el 60% consideró que su situación económica familiar está peor que hace un año.

Ahora, otro relevamiento de la consultora Management & Fit arrojó que el 46,3% de los hogares declaró que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes. Dentro de este grupo, un 29,6% dijo atravesar “algunas dificultades”, mientras que el 16,7% reconoció tener “grandes dificultades” para afrontar la situación.

A su vez, ocho de cada diez personas afirmaron que debieron cambiar sus hábitos de consumo. De acuerdo con el detallado informe, los principales recortes se concentran en indumentaria, calzado, carne y en el reemplazo de primeras marcas por opciones más económicas.

El trabajo también analizó la percepción ciudadana sobre medidas recientes del Gobierno nacional. Entre las medidas más impopulares aparecen el veto a la emergencia por discapacidad, con un 67,4% de rechazo; seguido por el veto al aumento de jubilaciones (66,5%) y el veto al incremento salarial del Hospital Garrahan (65,1%).