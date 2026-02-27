Piden informes al Gobierno por la concesión de la Hidrovía

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para indagar sobre aspectos económicos, técnicos, ambientales y de transparencia vinculados a la licitación pública de la Vía Navegable Troncal, cuyo cierre de presentaciones está previsto para este viernes 27 de febrero. Según los fundamentos, el proceso parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo la fiscalización estatal de un recurso estratégico.

Taiana expresó su preocupación por la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, lo que, según él, vulnera los derechos de las provincias ribereñas y representa un retroceso en el federalismo.

El pedido cuenta con el respaldo de otros diputados y se apoya en informes técnicos que señalan inconsistencias en los pliegos. En paralelo, especialistas como José María Lojo y Eduardo Barcesat impulsaron una denuncia penal y pidieron suspender la apertura de sobres.