Récord de exportaciones a Estados Unidos

Aún sin haber entrado en vigencia el acuerdo comercial, las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos fueron récord en 2025. En total, contabilizaron 8.338 millones de dólares, según relevó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte reflejó que el monto alcanzado por los envíos argentinos a territorio estadounidense tuvo un crecimiento cercano al 29% interanual y casi un 25% por encima del récord anterior, que se había registrado en 2022.

En este marco, precisó que “el intercambio comercial fue el segundo más alto registrado, al tiempo que el superávit bilateral marcó máximos”.