Revés contra las importaciones

La Justicia federal suspendió la norma del Gobierno nacional que habilitaba el ingreso de carne con hueso a la Patagonia. Se trató de una medida cautelar dispuesta por Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, que regirá por un mes. De esta manera, se restituye la barrera sanitaria.

La jueza Mariel Borruto decidió dar lugar al reclamo de la Asociación Rural de esa provincia para dejar en pausa la Resolución 460/2025 dictada por Senasa. El ente planteó que la medida podría afectar el estatus sanitario diferencial de la región, con riesgos económicos, sociales y ambientales graves.