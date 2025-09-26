Siguen las retenciones cero a la carne

Tras anunciar que vuelven las retenciones a los granos, el Gobierno ratificó el esquema de retenciones cero para carnes avícolas y bovinas continuará hasta el 31 de octubre. Así lo informó Adorni, quien no explicó la diferencia de criterio entre ambos canales de exportación.

En este sentido, no es casual que Estados Unidos haya pedido explícitamente el regreso del cobro de derechos de exportación para la soja, pero pareciera no interesarle otros productos primarios.

Otra de las lecturas es no ganarse una imagen negativa mayor por volver a incorporar el impuesto, al menos para los exportadores de carne.