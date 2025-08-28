Suben las cuotas en colegios privados con subsidio en CABA y PBA

El último trimestre escolar llegará con nuevos aumentos en las cuotas de los colegios privados que reciben aportes estatales en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos de Axel Kicillof y Jorge Macri autorizaron subas de hasta 2,8% en PBA y 3,2% en CABA a partir de septiembre, argumentando el impacto de los incrementos salariales docentes tras la paritaria.

La medida afectará a casi dos millones de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario que concurren a más de 5.000 institutos en la Provincia y alrededor de 300 en la Ciudad, según la AIEPA. En PBA, los docentes obtuvieron una mejora salarial del 5% en dos tramos (agosto y octubre), que se trasladará a las cuotas.