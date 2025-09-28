Vuelve a subir el boleto de micro

Como está previsto por el sistema de actualización automático, esta semana vuelve a incrementar el valor del boleto de micro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta vez, el aumento será del 3,9% y aplicará a partir de este miércoles 1º de octubre.

La medida responde a la fórmula de indexación automática que prevé alzas mes a mes y rige desde marzo. Según lo dispuesto, el boleto de colectivo sufrirá cada primero de mes un ajuste que se calcula como la sumatoria del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el mes previo (en agosto fue del 1,9%) y un 2% adicional.