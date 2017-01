Pensaron que era una estafa y causaron destrozos en una agencia de viajes





Todo sucedió cuando diez personas fueron a buscar pasajes que previamente habían comprado. Como el dueño no aparecía, pensaron que se había ido con su plata. Los clientes se enfurecieron, pero a las pocas horas el hecho se esclareció

Eran las nueve de la noche del viernes y varios clientes de la agencia de viajes Stage Travel, ubicada en 11 y 48, justo enfrente de la casa en que el odontólogo Ricardo Barreda masacró a su familia, fueron a buscar los pasajes para sus destinos turísticos, en una cita que previamente habían pautado con la empresa, pero cuando se encontraron con el local vacío temieron lo peor. Además, un inquietante rumor empezó a circular con fuerza: que el dueño se había ido del país y los podría haber estafado.

“Las personas fueron a retirar lo que habían comprado y dijeron que el responsable de darles los tickets se había dado a la fuga, dejando su documento y su tarjeta de crédito en el escritorio, como así también el local abierto”, contó un vocero de la fuerza a partir de la denuncia que diez personas hicieron en la comisaría Primera.

Los clientes, al notar que el celular del dueño de la agencia estaba apagado, se enfurecieron y uno de ellos apedreó el vidrio de una de las puertas de entrada. Otro, además, se llevó dos computadoras a su casa, con la sospecha de que allí encontraría los movimientos administrativos de la presunta estafa.

Sin embargo, la confusión se aclaró pocas horas más tarde, cuando el responsable del local, de nombre Juan José, apareció en el sitio. Cuando este diario se acercó el día posterior a los hechos, el hombre, de origen dominicano, contó los detalles del episodio.

“Les dije que me esperaran, pero mi error fue no avisarles que me podía demorar. Tuve un viaje de urgencia a Ezeiza por una reserva que, de no haber ido, se me caía, y entretanto me quedé sin batería en el celular. Pero cuando llegué al aeropuerto, me acordé de memoria un número y llamé desde un teléfono público. Ellos creían que me iría del país con su plata, aunque les aclaré enseguida lo contrario”, relató.

Ante las medidas adoptadas por los clientes en su ausencia, dijo que “puedo entender que se hayan enfurecido porque no tenían respuesta. Además, me enteré de que un antiguo cliente mío les mandó un video diciendo que por mi condición de extranjero me podía volver a mi país. Y el malentendido se armó a partir de eso. Encima, a la vuelta ningún remisse quería traerme a La Plata, por lo que me demoré casi cinco horas en total”.

Juan José enfatizó que “el tema se pudo solucionar rápidamente” y los pasajes fueron entregados en mano. “No voy a tomar acciones legales, sé que es algo que pudo haber pasado. Los que se llevaron las computadoras las devolvieron al otro día, aclarando que no tenían intenciones de robo. Por suerte, los clientes entendieron lo que pasó y la agencia sigue operando normalmente”, concluyó.