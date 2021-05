Boca rompió el maleficio y sacó boleto a las semifinales

Le llegó la hora! En un superclásico repleto de emociones, con los frescos antecedentes de otros duelos mano a mano y el factor significativo y sorpresa de los contagios masivos en River, Boca terminó con el maleficio de Marcelo Gallardo y eliminó al Millonario a través de la definición desde el punto del penal, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, por los cuartos de final de la Copa de la Liga.



Agustín Rossi atajó dos penales, a Fabrizio Angileri y Leonardo

Ponzio, y fue la figura en la tanda desde los 12 pasos. En tanto, para el conjunto Millonario el pibe Leo Díaz sorprendió: le tapó pelotas claves a Carlos Tévez en los 90’ y un penal en la definición a Cardona, que quiso picarla a lo Panenka.



El triunfo ante el eterno rival siempre vale doble. Sin embargo, con un River golpeado por los contagios masivos de Covid-19 (15 casos), fue más desahogo y alivio que alegría. Fue una mezcla de sensaciones que hablan por sí solas, que se reflejaron en el rostro del entrenador Xeneize, Miguel Ángel Russo, en el final. Para Boca significó terminar con una racha adversa de varios años. Para River, un dolor pasajero, que ahora lo tendrá más pendiente en la Copa Libertadores que en la eliminación sufrida en la tarde-noche de ayer.



Además, desde el juego el elenco de Gallardo no se puede reprochar nada. El local abrió rápido el marcador con el gol de Carlos Tévez de cabeza, en un movimiento previo que era infracción del Apache contra Maidana, lo que delata el mal arbitraje en el fútbol argentino. Facundo Tello, de frente a la jugada, decidió dejar seguir y el capitán de Boca no perdonó. Así, a los 10 minutos del pitazo inicial, Boca se puso en ventaja, pero le costó sostener el buen arranque.



River sintió en el primer tiempo la ausencia de sus titulares (no jugaron Franco Armani, Santos Borré, Nicolás de la Cruz, Paulo Díaz, Matías Suárez y Palavecino, entre otros). La ola de positivos se llevó puesto el plan del Muñeco y el Xeneize, con todo a favor, no lo aprovechó en el tiempo regular. Austero, un Boca gasolero dio cuenta de lo mucho que le cuesta generar juego. Al mismo tiempo, sufrió el poco aporte de sus cartas más peligrosas: Sebastián Villa y Cristian Pavón. Luego, la igualdad del Millonario a través de un gran cabezazo de Julián Álvarez, a espaldas (otra vez) de Frank Fabra, llenó de preguntas a un Boca confundido. River siguió intentando, arriesgó más, aunque no pudo llegar con claridad.



Sin sacarse diferencias en los 90, los penales, una vía predilecta de Boca para acceder a instancias finales, le dieron al equipo de Russo alivio frente a un River que se retiró con la cabeza en alto de la Bombonera. Boca, con el boleto en mano a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional contra Racing, se sacó la mufa y rompió el maleficio.