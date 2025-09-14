Advierten cuarta suba de combustibles en menos de dos semanas

Los precios de los combustibles volvieron a subir ayer sábado, concretando el cuarto aumento en menos de dos semanas. En las estaciones de la petrolera Shell, el litro de V-Power llegó a $1.752, según relevamientos locales.

YPF también dispuso incrementos y ajustó sus tarifas en línea con esta escalada. Entre los valores más destacados figuran la Nafta Súper a $1.370, la Nafta Infinia a $1.618, el Diésel 500 a $1.347 y el Diésel Infinia a $1.551.

Ante este escenario, los conductores expresaron su fastidio por la rapidez con que se suceden las modificaciones. Cabe mencionar que los aumentos anteriores se registraron el 31 de agosto, el 6 y el 7 de septiembre, completando cuatro ajustes en apenas trece días.

El nuevo incremento profundiza la presión sobre el bolsillo de los consumidores y deja abierta la incógnita sobre si otras compañías del sector acompañarán la medida en los próximos días.