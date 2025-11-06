Advierten subas de hasta el 15% en carnes

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) alertaron que el precio de la carne vacuna podría aumentar hasta un 15%. Entre las razones se mezclan el incremento del valor del ganado a pie, las condiciones climáticas, la especulación previa a las fiestas y los cambios que se preparan para aumentar la exportación a Estados Unidos.

“Hubo aumentos de precio en el ganado, a pesar de que entraron casi 12.000 cabezas. Hubo aumentos de entre 100 y 200 pesos por kilo. El precio corriente es de $3.500 para el consumo y con exportaciones de $4.000”, reveló el titular de Ciccra, Miguel Schiaritti, en diálogo con El Destape. Al respecto, pronosticó: “Es posible que vuelva a aumentar por falta de hacienda”.

Según el empresario, la suba rondaría entre el 10 y el 15%: “Se notará recién a fin de mes o inicio de diciembre, ya que el proceso de ajuste en el mercado empezó a moverse lentamente”.

“Si el Gobierno sigue así, va a ser inalcanzable comer un kilo de carne”, sentenció.