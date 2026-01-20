Docentes universitarios reclaman por salarios y financiamiento

La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) advirtió que la situación de los trabajadores alcanzó un nivel crítico, con salarios entre los más bajos de la historia y una pérdida de poder adquisitivo que golpea al sistema educativo público. Según datos oficiales, los ingresos del sector están 40,5% por debajo del máximo registrado en 2011, lo que profundiza la precarización laboral y la crisis presupuestaria en las casas de altos estudios.

En este contexto, la entidad que conduce Daniel Ricci intensificó su plan de lucha por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio reclama reglamentación, asignación presupuestaria y cumplimiento de la norma, que busca garantizar recursos estables para el funcionamiento de las universidades públicas.

La Fedun confirmó medidas de fuerza y denunció la dilación del Ejecutivo. Además, advirtió que, de persistir la falta de reglamentación, podría recurrir a la Justicia por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Para los docentes, el problema excede lo salarial ya que el desfinanciamiento afecta investigación, extensión y el derecho a una educación pública y de calidad.