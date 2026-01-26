Milei volvió a ser blanco de burlas en medios estadounidenses

Javier Milei fue nuevamente parodiado en el histórico programa humorístico de NBC Saturday Night Live, donde lo retrataron como un aliado incondicional de Donald Trump y pusieron el foco en el vínculo financiero entre ambos países.

El sketch giró en torno a la relación económica entre Estados Unidos y la Argentina, con referencias al desembolso de 20 mil millones de dólares del Tesoro estadounidense. La escena incluyó elogios desmedidos hacia Trump y remates irónicos. No fue la primera vez que Milei quedó en la mira del humor televisivo norteamericano, ya que en emisiones anteriores lo habían comparado con Austin Powers.