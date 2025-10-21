Nuevo récord de importaciones

Según un informe del Indec sobre el comercio exterior de bienes, las importaciones de septiembre alcanzaron un total de 7.207 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual de 20,7%. Según la serie desestacionalizada del organismo estadístico, se trató del valor más elevado desde agosto de 2022.

En paralelo, las exportaciones totalizaron 8.128 millones de dólares, cifra que representa un alza del 16,9% respecto a septiembre del 2024. En consecuencia, la balanza comercial registró un superávit de 921 millones dólares, con un resultado positivo por vigésimo segundo mes consecutivo.