La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) remarcó que se disparó el precio de la carne vacuna debido a la suba del precio del dólar y a la eliminación de las retenciones.

“El precio de la hacienda en pie comercializada en el mercado de Cañuelas subió 6,4 por ciento entre agosto y septiembre del corriente año y acumuló un alza de 27 por ciento en los últimos tres meses”, señaló la cámara empresarial.

En términos comparativos, la inflación de septiembre fue de 2,1% para el Indec y la de los últimos tres meses exhibe un alza de 6,01%.