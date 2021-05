Luis Suárez a corazón abierto tras coronarse con el Atleti

El Atlético de Madrid conquistó su undécima Liga después de ganar al Valladolid en Zorrilla, en la última jornada del campeonato doméstico. Sobre este éxito como rojiblanco, así como de su llegada al club tras su complicada salida del Barcelona, Luis Suárez rompió el silencio en le medio español El Partidazo de la Cadena COPE.

El delantero uruguayo abrió su corazón y brindó detalles sobre su futuro y el de Lionel Messi, su amigo, la relación que mantiene con el entrenador argentino Diego Simeone y el destrato que sufrió en Barcelona que lo llevó a su polémica salida.

A continuación repasamos las frases más importantes de Luis Suárez en comunicación con el programa local:

LA RELACIÓN CON DIEGO SIMEONE:

“Yo muchas veces salgo enojado conmigo mismo. Contra el Chelsea sí me enojé porque me cambió y teníamos que dar vuelta el partido, pero después lo hablé con él. Pero con Osasuna ganamos y me fui muy enojado porque erré mucho y sufrimos por culpa mía. Simeone entiende esas situaciones, es un grandísimo entrenador que estudia cada partido y charlamos mucho”.

“El Cholo te llama y te vende el Vaticano cuando habla. Y yo venía de sufrir lo del Barcelona y me llama un entrenador y me dice: ‘venite acá que vas a hacer esto y lo otro’. Y decís: ‘buah soy el mejor, voy ahí y la voy a romper’. Me convenció y lo único que le dije es que necesitaba tiempo para terminar de cerrar mis cosas en el Barcelona. Pero en ese momento las palabras sobraban”.

SU IMAGEN LLORANDO CON EL CELULAR TRAS EL TÍTULO Y LA SALIDA DEL BARCELONA:

“Mi mujer estaba llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio, por nuestros hijos... El dinero no te da la felicidad y yo pienso en mis hijos todo el tiempo. Ella sabe los momentos que sufrí. Cuando el Barcelona arrancó la pretemporada y me mandaban a entrenar aparte, ella lo sabía y me veía sufrir cuando llegaba a casa. El momento de la despedida... después el cambio de chip para que los chicos se adapten al cambio de ciudad”.

“No voy a ir en contra del Barcelona, fue algo de la situación, del trato del momento. Con el Barcelona estoy agradecido porque pude llegar a lo máximo y la gente siempre me trató espectacular”.

EL DESTRATO QUE RECIBIÓ EN BARCELONA

“El presidente (Josep Maria Bartomeu), de decirle a la prensa las cosas antes de llamarme a mí. Cuando Messi estaba mal me pedían que yo hablara con Leo, lo mismo con Griezmann. Cuando me tuvieron que decir a mí algo, no me llamaron”.

“Yo soy consiente cuando no le soy útil al club, pero que me lo expliquen o que venga el entrenador y me lo diga. ‘No quiero que sigas por tus condiciones, porque quiero otro tipo de 9′. Pero las palabras del entrenador eran... yo las di a entender como ‘me dijeron que te dijera’ porque después internamente, antes de la transferencia él, después de dejarme tres partidos afuera de la pretemporada, me dice: ‘Si mañana no se soluciona yo voy a contar contigo para el partido con el Villlarreal’”. Ahí te das cuenta de decir, tanta personalidad no tiene. Te hace dudar entonces, no era el entrenador, venía de arriba”.

“Yo no le hice nada al club, si el club estaba en desacuerdo conmigo me lo debió decir. Cuando llegas al club te dicen: ‘Ten cuidado con Messi que se ha llevado mal con uno o con el otro”, pero cuando aparece alguien que se lleva bien resulta que ese ahora le hace mal. Al fin y al cabo no entendés”.

LA LLEGADA DEL KUN AGÜERO AL BARCELONA:

“Me pone feliz. A Agüero no se le puede decir nada como jugador, es de calidad y tiene relación con Leo. Es un jugador que está libre y hay que aprovecharlo, estoy totalmente de acuerdo”.

EL FUTURO DE LIONEL MESSI:

“Como amigo y aficionado del fútbol me alegraría que siga en el Barcelona y es lo que yo le recomendaría”.

¿SE RETIRAN JUNTOS EN EL MIAMI DE LA MLS?:

“No está tan claro, él tendrá que tomar sus decisiones y yo también el tiempo que me quede. ¿Si puede ir al Atlético?Messi sabe que en donde estoy yo él va a estar bien, pero hay que dejarlo que sea él el que tome la decisión.

MENSAJE DE LOS DIRIGENTES DEL BARCELONA TRAS SU CONSAGRACIÓN:

“No ninguno (se comunicó), pero estuve a punto yo de mandarle alguna fotito a ellos je”.